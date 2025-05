Atl. Madrid confirma 3.º lugar da La Liga

Com William Carvalho em campo a partir dos 82 minutos, os "béticos" já não saem do sexto lugar, de acesso à Liga Europa, com 59 pontos, enquanto os "colchoneros" somam 73, mais três do que o Athletic Bilbau, quarto, e que venceram nos dois últimos encontros, o que é fator de desempate.Os bascos, de resto, foram vencer a casa do Valência, por 1-0, mas já não saem do quarto posto, com os valencianos, com André Almeida titular, tranquilos em 12.º.O campeonato fecha no próximo fim de semana, com as últimas duas vagas europeias em cima da mesa, para Celta de Vigo, Rayo Vallecano e Osasuna, e quem acompanha Las Palmas e o lanterna-vermelha Valladolid na descida, se Leganés ou Espanyol.