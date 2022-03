Atl. Madrid derrota Rayo Vallecano

Outro luso em destaque, na 29.ª jornada do campeonato de Espanha, foi Gonçalo Guedes, autor do golo com que o Valência triunfou em Elche.



A muito curta deslocação do Atlético ao estádio do Rayo Vallecano, nos arredores de Madrid, voltou a contar com João Félix como elemento determinante no esquema ofensivo montado por Diego Simeone.



Aos 49 minutos, fez o passe para o golo de Koke, vindo depois a ser substituído, aos 64, por Correa.



Bebé foi titular no Rayo Vallecano e também ele foi substituído, aos 62, por Isi Palazón.



Com este resultado, o Atlético chega aos 54 pontos, em terceiro, a dois pontos do segundo, que é o Sevilha.



Os 'colchoneros' têm, no entanto, mais um jogo disputado do que os andaluzes, que só jogam no domingo, quando receberem a Real Sociedad.



Quanto ao Valência, segurou nesta ronda o oitavo lugar, com 40 pontos, que estava ameaçado depois da vitória do Osasuna na receção ao Levante, por 3-1, com a formação de Pamplona a chegar aos 38 pontos, no nono lugar.



Ruben Vezo foi titular pelo Levante, que marcou por Roger Martí, aos 76, golo insuficiente para contrariar o avanço já construído pela equipa da casa, por Avila (44), Budimir (57) e Brasanac (64).



O jogo de hoje com mais golos acabou por ser o Alavés-Granada, que terminou com 2-3 no marcador, opondo duas equipas em luta pela manutenção.



O Granada sobe ao 16.º lugar, com 28 pontos, e ultrapassa o Maiorca, que segue com 26.



Em 18.º, e primeiro lugar de despromoção, está o Cádiz (24) pontos, à frente de Alavés (22) e Levante (19).



A Liga espanhola prossegue no domingo, destacando-se no programa o 'clássico' no Santiago Bernabéu, jogo que opõe o líder Real Madrid (66 pontos) ao quarto, FC Barcelona (51).