Atl. Madrid vence Rayo Vallecano com golo de Depay

A jogar em casa, o Atlético adiantou-se no marcador aos 35 minutos, com um golo de Reinildo, mas o Rayo Vallecano chegou ao empate aos 42, por intermédio de Alvaro Garcia. Foi já aos 90 que o avançado Depay garantiu os três pontos para a equipa orientada pelo argentino Diego Simeone.



Com este resultado, os "colchoneros" estão em terceiro, com 47 pontos, os mesmos do FC Barcelona, enquanto o Real Madrid é segundo, com 54, mas menos um jogo, e o Girona é o líder com 55.



Já o Rayo Vallecano, que contou com o português Miguel Crespo a partir dos 64 minutos, é 13.º, com 24 pontos.



Em outro jogo em atraso, os "blaugrana" venceram o Osasuna por 1-0, com o brasileiro Vitor Roque a estrear-se a marcar, após assistência do português João Cancelo.