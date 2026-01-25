Atle. Madrid consolida terceiro lugar

Com a vitória de hoje no Metropolitano, por 3-0, os ‘colchoneros’ aproveitaram o deslize no sábado do Villarreal, que tinha o mesmo número de pontos, mas caiu para a quarta posição, após perder em casa com o Real Madrid (2-0).



A vitória do ‘Atleti’ foi ‘desenhada’ nas duas partes do encontro, primeiro com o avançado norueguês Alexander Sorloth a aproveitar uma ‘sobra’ do guarda-redes, a um primeiro remate de Marcos Llorente, para inaugurar o marcador, aos 22 minutos.



Na segunda parte, a equipa Diego Simeone sentiu mais dificuldades perante o Maiorca, que teve o internacional português Samu Costa de início, mas um alívio de Morey levou a bola a bater no central David Lopes e a dar alguma tranquilidade ao Atlético de Madrid, aos 75 minutos.



O golo aconteceu pouco depois de Muriqi desperdiçar o que podia ser o empate e muito perto do final, aos 87 minutos, Thiago Almada, que tinha entrado para o lugar de Sorloth, deu robustez à vitória madrilena, com o 3-0, aos 87.



A La Liga é liderada pelo Real Madrid, com 51 pontos, seguido do FC Barcelona, com 49, mas que ainda hoje recebe o Real Oviedo, seguidos por Atlético de Madrid, com 44 pontos, à frente do Villarreal, com 41.



O Maiorca, com mais um jogo, está ligeiramente acima da zona de descida, com mais um ponto do que o Getafe, e dois do que o Alaves, a primeira equipa na zona de perigo, ambos com um jogo em atraso desta 21.ª jornada.