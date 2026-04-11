Atlético averba terceira derrota consecutiva e pode ficar mais longe do pódio

Os ‘colchoneros’ vinham de uma importante vitória em Camp Nou, frente ao FC Barcelona (2-0), da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, mas hoje estiveram irreconhecíveis.



No Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o luso Fábio Cardoso foi mais uma vez suplente não utilizado no emblema local, que se adiantou no desafio à passagem do minuto 10, graças à grande penalidade convertida por Adams.



Javier Bonar viria a repor a igualdade, aos 35, porém, ainda antes do apito para o intervalo, os andaluzes voltaram a passar para a frente do placard, quando o ex-sportinguista Gudelj (45+2) fez o ‘gosto ao pé’.



Com este desfecho, o Atlético de Madrid prossegue no quarto lugar, com 57 pontos, a apenas um do Villarreal, terceiro, que no domingo vai ao País Basco medir forças com o Athletic Bilbau.



Na liderança destacada está o FC Barcelona, com 79, mais nove do que o perseguidor Real Madrid, depois de hoje ter batido o rival Espanyol (4-1).