Atlético de Madrid afasta Club Brugge no play-off rumo aos oitavos de final
O Atlético de Madrid qualificou-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao golear em casa o Club Brugge (4-1), na segunda mão do play-off, triunfando por 7-4 no agregado da eliminatória.
Quase uma semana depois do empate na Bélgica (3-3), os espanhóis ganharam com três golos do norueguês Alexander Sorloth (23, 76 e 87 minutos) e outro do norte-americano Johnny Cardoso (48), contra um do equatoriano Joel Ordóñez (36) pelos visitantes, nos quais o português Carlos Forbs foi titular.
O Atlético de Madrid vai enfrentar os ingleses do Tottenham ou do Liverpool nos ‘oitavos’, que serão disputados entre os vencedores das eliminatórias do play-off e os oito primeiros classificados da fase de liga e têm sorteio agendado para sexta-feira, em Nyon, na Suíça, com os jogos a decorrem em 10 e 11 de março e 17 e 18 do mesmo mês, respetivamente.
A segunda mão do play-off tem mais três duelos hoje e termina na quarta-feira, com outros quatro, incluindo a visita do Benfica ao Real Madrid, recordista de conquistas (15), após a vitória espanhola em Lisboa (1-0).
Arsenal, vencedor da fase de liga com um pleno de oito triunfos, Bayern Munique, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, o campeão mundial Chelsea, o bicampeão português Sporting, que pode defrontar o Benfica nos ‘oitavos’, e Manchester City já estavam qualificados para os ‘oitavos’.
