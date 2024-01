Atlético de Madrid afasta Real Madrid da Taça do Rei

O Atlético de Madrid eliminou em casa o Real Madrid, nos oitavos de final da Taça do Rei de Espanha em futebol, ao vencer 4-2 no prolongamento, depois de empate 2-2 no final do tempo regulamentar.

A equipa de Diego Simeone marcou aos 39 minutos, pelo brasileiro Samuel Lino, ex-Gil Vicente, mas um erro nada habitual do guarda-redes Jan Oblak permitiu aos "merengues" empatar antes do intervalo, aos 45+1.



Na segunda parte, Álvaro Morata, aos 57 minutos, repôs a vantagem para os "colchoneros", mas o Real Madrid forçaria o prolongamento ao restabelecer o empate aos 82, por Joselu, que só teve de empurrar a bola de cabeça para o fundo das redes, após uma assistência perfeita do inglês Jude Belingham.



No entanto, o Atlético, mais fresco (o Real Madrid disputou há quatro dias, em Riade, a final da Supertaça frente ao FC Barcelona, que venceu por 4-1), acabou por prevalecer no tempo extra, com mais dois golos, pelo francês Antoine Griezmann, aos 100 minutos, e por Rodrigo Riquelme, aos 119.



Barcelona sofre mas ganha



No outro jogo de quinta-feira dos oitavos de final, o FC Barcelona deparou com maiores dificuldades do que seria expectável frente aos Unionistas, do terceiro escalão, que chegaram ao intervalo com um empate a um golo.



A equipa da casa marcou primeiro, aos 31 minutos, por Alvaro Gomez, e o FC Barcelona só não foi em desvantagem para o intervalo porque Ferran Torres empatou, aos 45, graças a uma assistência de João Félix, que foi titular.



Na segunda parte, o FC Barcelona acabou por impor o seu maior poderio, mas Xavi Hernández foi forçado a meter de uma assentada, aos 61 minutos, Pedri, Ilkay Gundogan e Robert Lewandovski, três habituais titulares, para resolver a eliminatória a seu favor, com golos do francês Jules Kounde e de Alejando Balde, aos 69 e 73, respetivamente.



O Atlético de Madrid e o FC Barcelona estão assim apurados para os quartos de final, juntando-se a Girona, Maiorca, Sevilha, Real Sociedad, Celta de Vigo e Athletic Bilbau, que já tinham garantido uma vaga nessa fase.