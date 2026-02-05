Futebol Internacional
Atlético de Madrid bate Betis e atinge facilmente meias-finais da Taça do Rei
O Atlético de Madrid apurou-se hoje com relativa facilidade para as meias-finais da Taça do Rei de Espanha em futebol, ao golear 5-0 em casa do Betis, no jogo que encerrou os quartos de final.
O triunfo da equipa madrilena ficou praticamente definido ao intervalo, altura em que vencia já por 3-0, depois dos golos do eslovaco David Hancko (12 minutos), do argentino Giuliano Simeone (30) e do nigeriano Ademola Lookman (37), reforço contratado na segunda-feira.
Com a eliminatória quase resolvida, os 'colchoneros' geriram a vantagem na etapa complementar, tendo ainda ampliado por Antoine Griezmann (62) e pelo argentino Thiago Almada (83).
O Atlético juntou-se assim nas meias-finais ao Athletic Bilbau, à Real Sociedad e ao FC Barcelona, sendo que o sorteio da eliminatória será realizado na sexta-feira.
