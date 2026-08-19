Atlético de Madrid bate Málaga na estreia na Liga espanhola 2026/27

Um grande golo do reforço sul-coreano Lee Kang-in, proveniente do bicampeão europeu Paris Saint-Germain, aos 70 minutos, e um livre direto apontado de forma perfeita por Álex Baena, aos 85, selaram o triunfo dos ‘colchoneros’.



Para a estreia, o ‘eterno’ Diego Simeone, que comanda o Atlético desde 2011, deixou muitas ‘estrelas’ no banco, entre as quais os seus quatro campeões do Mundo (Marc Pubill, Grimaldo, Marcos Llorente e Álex Baena), homenageados antes do jogo.



No ‘onze’ do técnico argentino, entraram o miúdo Jorge Domínguez, que, com 16 anos, oito meses e dois dias, tornou-se o mais jovem estreante da história do Atlético, Dani Martínez, Carlos Martín, Rodrigo Mendoza e Arnau Ortiz.



Com 0-0 ao intervalo, Simeone teve, porém, de começar a colocar em campo alguns trunfos, sendo que foram Lee Kang-in e Álex Baena, ambos lançados aos 57 minutos, a decidir o jogo.



O dinamarquês Morten Hjulmand, ex-jogador do Sporting, foi lançado aos 78 minutos, num embate em que o argentino Julián Alvarez, que, supostamente, quer rumar ao FC Barcelona, não esteve sequer no banco de suplentes.



