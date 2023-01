Atlético de Madrid bate Osasuna e isola-se no quarto lugar da Liga espanhola

O Atlético de Madrid isolou-se hoje no quarto lugar na Liga espanhola de futebol, ao vencer por 1-0 no estádio do Osasuna, em jogo da 19.ª jornada, graças a um golo do suplente Saul Niguez.