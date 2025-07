Atlético de Madrid confirma acordo para contratar Thiago Almada

Numa publicação nas redes sociais, o Atlético de Madrid deu conta do acordo com a equipa do Brasileirão para a chegada do internacional argentino de 24 anos.





"O nosso clube e a entidade brasileira alcançaram um acordo ao qual falta confirmação assim que o jogador faça os exames médicos e assine o contrato", pode ler-se na publicação do clube espanhol.

Acuerdo con el Botafogo para el traspaso de Thiago Almada.



Nuestro club y la entidad brasileña han alcanzado un acuerdo a falta de confirmación una vez que el jugador supere el pertinente reconocimiento médico y firme el contrato.



ℹ️ https://t.co/8llRk0dGaD pic.twitter.com/APzSCgjVAa — Atlético de Madrid (@Atleti) July 15, 2025



Almada foi cogitado para reforçar o Benfica nas últimas semanas, com vários meios de comunicação a darem conta da vontade do argentino em reforçar o clube da Luz. No entanto, não houve acordo por valores.





Assim, Thiago Almada vai jogar na Liga Espanhola. O Atlético de Madrid vao pagar 21 milhões de euros por metade do passe do jogador, que vai assinar contrato para as próximas cinco temporadas.