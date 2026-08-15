Atlético de Madrid contrata argentino Cristián Romero ao Tottenham

Nenhum dos emblemas adiantou os valores envolvidos no negócio, mas a imprensa espanhola refere que o central, de 28 anos, terá custado aos ‘colchoneros’ cerca de 33 milhões de euros (ME), aos quais poderão acrescer sete ME dependentes do cumprimento de variáveis.



Romero, campeão do mundo pela Argentina em 2022 e finalista este ano, representou o Tottenham nos últimos cinco anos e já tinha sido elevado a capitão de equipa dos ‘spurs’, pelos quais contabilizou 156 partidas e 13 golos.



Antes de chegar aos londrinos, com os quais venceu a Liga Europa de 2024/25, o internacional argentino tinha alinhado nos italianos da Atalanta e do Génova, os primeiros emblemas em que jogou na Europa após deixar o Belgrano.



