Atlético de Madrid contrata argentino Cristián Romero ao Tottenham

Atlético de Madrid contrata argentino Cristián Romero ao Tottenham

O defesa internacional argentino Cristián Romero transferiu-se do Tottenham para o Atlético de Madrid, tendo assinado um contrato de cinco temporadas com os espanhóis, até 2031, anunciaram hoje os dois clubes de futebol.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
REUTERS/Amanda Perobelli

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Nenhum dos emblemas adiantou os valores envolvidos no negócio, mas a imprensa espanhola refere que o central, de 28 anos, terá custado aos ‘colchoneros’ cerca de 33 milhões de euros (ME), aos quais poderão acrescer sete ME dependentes do cumprimento de variáveis.

Romero, campeão do mundo pela Argentina em 2022 e finalista este ano, representou o Tottenham nos últimos cinco anos e já tinha sido elevado a capitão de equipa dos ‘spurs’, pelos quais contabilizou 156 partidas e 13 golos.

Antes de chegar aos londrinos, com os quais venceu a Liga Europa de 2024/25, o internacional argentino tinha alinhado nos italianos da Atalanta e do Génova, os primeiros emblemas em que jogou na Europa após deixar o Belgrano.

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