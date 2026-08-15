Futebol Internacional
Atlético de Madrid contrata argentino Cristián Romero ao Tottenham
O defesa internacional argentino Cristián Romero transferiu-se do Tottenham para o Atlético de Madrid, tendo assinado um contrato de cinco temporadas com os espanhóis, até 2031, anunciaram hoje os dois clubes de futebol.
Nenhum dos emblemas adiantou os valores envolvidos no negócio, mas a imprensa espanhola refere que o central, de 28 anos, terá custado aos ‘colchoneros’ cerca de 33 milhões de euros (ME), aos quais poderão acrescer sete ME dependentes do cumprimento de variáveis.
Romero, campeão do mundo pela Argentina em 2022 e finalista este ano, representou o Tottenham nos últimos cinco anos e já tinha sido elevado a capitão de equipa dos ‘spurs’, pelos quais contabilizou 156 partidas e 13 golos.
Antes de chegar aos londrinos, com os quais venceu a Liga Europa de 2024/25, o internacional argentino tinha alinhado nos italianos da Atalanta e do Génova, os primeiros emblemas em que jogou na Europa após deixar o Belgrano.
Romero, campeão do mundo pela Argentina em 2022 e finalista este ano, representou o Tottenham nos últimos cinco anos e já tinha sido elevado a capitão de equipa dos ‘spurs’, pelos quais contabilizou 156 partidas e 13 golos.
Antes de chegar aos londrinos, com os quais venceu a Liga Europa de 2024/25, o internacional argentino tinha alinhado nos italianos da Atalanta e do Génova, os primeiros emblemas em que jogou na Europa após deixar o Belgrano.