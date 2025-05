Atlético de Madrid empata com Alavés e pode ver fugir Real Madrid

Depois de uma primeira parte ‘cinzenta’, sem grandes oportunidades, o segundo tempo abriu, para os dois emblemas, mas o guarda-redes esloveno Jan Oblak, que representou vários clubes em Portugal, ‘segurou’ a equipa de Diego Simeone na partida.



Ainda assim, e sem eficácia na cara do golo, foi o quarto ano seguido em que os ‘colchoneros’ não conseguiram vencer no reduto do Alavés para La Liga.



O conjunto da capital, que só venceu um dos últimos cinco jogos realizados fora, é terceiro, com 67 pontos, podendo ficar ainda mais distante do segundo, o rival e vizinho Real Madrid, com 72. O FC Barcelona lidera, com 76.



Para o Alavés, que contou com várias defesas importantes de Antonio Silvera, este ponto pode ser crucial, deixando o conjunto de Vitoria-Gasteiz com 35 pontos, três acima da ‘linha de água’. no 16.º posto.



Ainda hoje, pelas 20:00 de Lisboa, o líder FC Barcelona visita o já despromovido Valladolid, podendo distanciar-se do Atlético e ainda pressionar o Real Madrid, que só joga no domingo.