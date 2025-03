Atlético de Madrid empata e marca passo na perseguição a FC Barcelona e Real Madrid

Um golo de César Azpilicueta, aos 38 minutos, deu a vantagem ao Atlético de Madrid, mas a equipa orientada pelo argentino Diego Simeone cedeu o empate num penálti infantil cometido por Clément Langlet e convertido por Javi Puado, aos 71.



Apesar de o Atlético de Madrid ter tido mais posse de bola e iniciativa de jogo, a partida foi escassa em oportunidades de golo e o empate acaba por justificar a atitude do Espanyol e penalizar o recuar de linhas dos madrilenos após a vantagem.



Em nove pontos possíveis nos últimos três jogos, os ‘colchoneros’, terceiros classificados com 57 pontos, somaram apenas um, já que perderam com FC Barcelona (4-2) e Getafe (2-1) e ficaram mais longe da luta pelo título com FC Barcelona, primeiro com 63, e Real Madrid, segundo com 60.



O encontro ficou ainda marcado pelo registo histórico do avançado francês do Atlético de Madrid Antoine Griezmann, que ultrapassou o argentino Lionel Messi e ficou sozinho como o jogador estrangeiro com mais jogos na LaLiga.



Antoine Griezmann passa a somar um total de 521 jogos, contabilizados os realizados ao serviço do Atlético de Madrid – no qual é também o seu melhor marcador -, FC Barcelona e Real Sociedad.



Griezmann lidera o ranking do maior número de jogos de jogadores estrangeiros na LaLiga, seguido de Messi, com 520 pelo FC Barcelona, do francês Karim Benzema, com 439 pelo Real Madrid, do croata Iván Rakitic, com 438 entre FC Barcelona e Sevilha, e do brasileiro Dani Alves, com 436, também entre as duas equipas.



No primeiro encontro do dia, a Real Sociedad regressou aos triunfos após duas derrotas e um empate, ao vencer em casa por 2-1 o lanterna-vermelha Valladolid, que não ganha há 10 jornadas (nove derrotas e um empate).



A Real Sociedad, que soma 38 pontos e está a seis dos lugares europeus, chegou à vantagem de 2-0, com golos de Mikel Oyarzabal e Sergio Gomez, aos 23 e 68 minutos, respetivamente, tendo o Valladolid reduzido por Juanmi Latasa, aos 90+3.