Atlético de Madrid multado em 30 mil euros por saudações nazis de adeptos em Lisboa

Segundo a agência noticiosa EFE, o castigo fica a dever-se a saudações nazis de adeptos 'colchoneros' no recinto 'encarnado', na derrota por 4-0 frente aos lisboetas, para a segunda jornada da 'Champions'.



De acordo com o comunicado citado pela EFE, o Atlético de Madrid foi ainda proibido de vender bilhetes aos seus adeptos para os jogos como visitantes num jogo das competições europeias, numa pena suspensa durante um ano, que se torna efetiva caso se repitam este tipo de incidentes.



Em 2022, o Atlético de Madrid foi sancionado pela UEFA com o fecho parcial do Estádio Metropolitano, pela exibição de uma bandeira com símbolos nazis, por parte das claques do clube madrileno, no jogo frente aos ingleses do Manchester City, para os quartos de final da 'Champions'.