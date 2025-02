Atlético de Madrid nas "meias" da Taça do Rei

, respetivamente, numa partida em que o central português Domingos Duarte foi titular no Getafe.Em vésperas de disputar a liderança da Liga espanhola com o rival Real Madrid, no sábado, a formação comandada por Diego Simeone garantiu, pelo segundo ano seguido, a presença nas meias-finais da Taça do Rei, prova que não vence desde 2012/13, precisamente a última em que atingiu a final.Os quartos de final prosseguem esta quarta-feira, com o Leganés-Real Madrid, e encerram na quinta-feira com os embates Real Sociedad-Osasuna e Valência-FC Barcelona.