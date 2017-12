Atlético de Madrid recupera terceiro posto da Liga espanhola

Lusa 10 Dez, 2017, 17:34 | Futebol Internacional

O Atlético de Madrid soube sacudir a pressão para responder ao triunfo folgado do Real Madrid, que no sábado goleou o Sevilha (5-0), e recuperar o terceiro lugar, que os vizinhos da capital tinham tomado de assalto.



Num jogo sem história, no qual só existiram duas ocasiões flagrantes de golo, os 'rojiblancos' souberam aproveitar a sua, impondo-se com um golo solitário do espanhol Saúl Ñíguez, logo aos 29 minutos.



A equipa de Diego Simeone continua assim imbatível na liga espanhola, algo que a situa em terceiro na tabela classificativa, com 33 pontos, menos três do que o líder FC Barcelona, que ainda hoje visita o Villarreal, e menos um do que o segundo, o Valência.



Já o Bétis continua seguro no 11.º lugar, com 18 pontos somados em 15 jornadas.



No outro jogo hoje disputado, da 15.ª jornada, o Málaga viajou até San Sebastián e provocou a surpresa da jornada, ao derrotar a Real Sociedad por 2-0.



Penúltimos no campeonato, os andaluzes conseguiram apenas a sua terceira vitória em 'La Liga', com golos de Borja Bastón (23 minutos), que também falhou uma grande penalidade aos 58, e Chory Castro, aos 58.



O Málaga tem agora 11 pontos, mais um do que o último classificado, o Las Palmas, enquanto a Real Sociedad é nona, com 19.