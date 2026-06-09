Atlético de Madrid recusa oferta de 150 ME do Real Madrid por Julián Álvarez

"O Real Madrid informa que, após a reunião da Junta Diretiva realizada hoje, apresentou uma oferta de 150 milhões de euros ao Atlético de Madrid pelos direitos federativos do jogador Julián Álvarez. Após avaliá-la e considerá-la, o Atlético de Madrid agradeceu a oferta realizada, efetuada no âmbito das boas relações existentes entre ambos os clubes, e recusou-a remetendo-se à cláusula de rescisão do jogador", detalhou o 'colosso' espanhol.



Segundo as notícias que circulam em Espanha, a cláusula de rescisão do campeão do mundo pela Argentina, que está há duas épocas nos 'colchoneros', está fixada nos 500 ME.



O clube liderado por Florentino Pérez, reeleito no ato eleitoral do passado domingo, deverá voltar a ser treinado pelo português José Mourinho, que comandou o Benfica na última temporada.



O Benfica informou na quinta-feira a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que recebeu da parte da candidatura de Florentino Pérez a “firme intenção” de contratar o português caso vencesse as eleições para a presidência do Real Madrid, o que veio a acontecer.



“A contratação será realizada pelo valor de €15.000.000, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor”, precisou o clube lisboeta ao regulador do mercado, pouco antes das eleições do Real Madrid, realizadas no domingo, nas quais Florentino Pérez foi reeleito presidente, vencendo a oposição de Enrique Riquelme.



Benfica e José Mourinho – que mantém contrato com os ‘encarnados’ até 2027 - tinham uma cláusula de rescisão de qualquer das partes até 10 dias úteis após o último jogo oficial da equipa em 2025/26, no valor de sete milhões, mas expirada essa data a saída do treinador português, por vontade do próprio, obrigaria ao pagamento de 15 ME.



