Atlético de Madrid reduzido a 10 empata em Vigo e fica mais longe do topo

No Estádio dos Balaidos, os ‘colchoneros’ colocaram-se cedo em vantagem, graças à infelicidade do sueco Carl Starleft, que introduziu a bola na própria baliza, logo aos sete minutos.



Só que, ainda antes do intervalo, o francês Lenglet recebeu ordem de expulsão, aos 40 minutos, deixando o emblema de Madrid em inferioridade numérica para a segunda parte, em que Iago Aspas viria a restabelecer a igualdade, aos 68.



Assim, o Atlético perdeu terreno para as equipas da frente, seguindo na quinta posição, com 13 pontos, contra os 15 do Betis (quarto), 16 do Villarreal (terceiro), 19 do FC Barcelona (segundo) e 21 do líder Real Madrid. O Celta está em 16.º, com seis.



O Betis deu sequência ao bom momento com mais um triunfo, o terceiro seguido, desta vez em Barcelona, na casa do Espanyol (2-1).



Pol Lozano marcou para os catalães, aos 15 minutos, porém, no segundo tempo, o colombiano Cucho Hernández (54) e o marroquino Abde Ezzalzouli (63) operaram a reviravolta para os andaluzes.



Já o Espanyol, que desperdiçou uma grande penalidade nos descontos, não vence há cinco jogos e é nono, com 12.



A desiludir na presente edição de La Liga continua a Real Sociedad (19.º colocado), depois de ter averbado a quinta derrota (1-0) na prova, na receção ao 14.º, Rayo Vallecano, que marcou na reta final pelo uruguaio Pacha (84).



O internacional luso Gonçalo Guedes foi titular no conjunto basco, tendo sido substituído aos 61 minutos.

