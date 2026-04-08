Futebol Internacional
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid silencia Barcelona e PSG impõe autoridade
O Atlético de Madrid protagonizou a grande surpresa ao vencer o Barcelona por 2-0, mesmo atuando fora de casa. A equipa de Diego Simeone mostrou eficácia máxima. Julián Álvarez, na sequência de um livre após expulsão de Cubarsí, e Sorloth na segunda parte marcaram os golos dos colchoneros.
Apesar da maior posse de bol e várias oportunidades, o Barcelona não conseguiu ultrapassar a defesa do Atlético de Madrid, ficando em desvantagem importante para a segunda mão.
Já em Paris, o Paris Saint-Germain confirmou o bom momento e venceu o Liverpool por 2-0, com golos de Doué e Kvaratskhelia. A equipa francesa dominou grande parte do encontro e aproveitou a fase menos consistente dos ingleses para construir uma vantagem confortável na eliminatória.
Os resultados desta noite deixam Atlético de Madrid e PSG em posição privilegiada para avançar para as meias-finais, mas tudo ainda será decidido nos jogos da segunda mão, marcados para a próxima semana.
Já em Paris, o Paris Saint-Germain confirmou o bom momento e venceu o Liverpool por 2-0, com golos de Doué e Kvaratskhelia. A equipa francesa dominou grande parte do encontro e aproveitou a fase menos consistente dos ingleses para construir uma vantagem confortável na eliminatória.
Os resultados desta noite deixam Atlético de Madrid e PSG em posição privilegiada para avançar para as meias-finais, mas tudo ainda será decidido nos jogos da segunda mão, marcados para a próxima semana.