Atlético de Madrid silencia Barcelona e PSG impõe autoridade

Apesar da maior posse de bol e várias oportunidades, o Barcelona não conseguiu ultrapassar a defesa do Atlético de Madrid, ficando em desvantagem importante para a segunda mão.



Já em Paris, o Paris Saint-Germain confirmou o bom momento e venceu o Liverpool por 2-0, com golos de Doué e Kvaratskhelia. A equipa francesa dominou grande parte do encontro e aproveitou a fase menos consistente dos ingleses para construir uma vantagem confortável na eliminatória.



Os resultados desta noite deixam Atlético de Madrid e PSG em posição privilegiada para avançar para as meias-finais, mas tudo ainda será decidido nos jogos da segunda mão, marcados para a próxima semana.



