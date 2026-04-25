Futebol Internacional
Atlético de Madrid vence Athletic Bilbau e aproxima-se do terceiro lugar
O Atlético de Madrid venceu hoje o Athletic Bilbau por 3-2, no Estádio Metropolitano, em jogo da 32.ª jornada da Liga espanhola de futebol, aproximando-se do terceiro classificado, o Villarreal.
O Athletic abriu o marcador aos 23 minutos, quando Aitor Paredes cabeceou para o ângulo superior esquerdo, após canto de Iñigo de Galarreta.
Os ‘colchoneros’ reagiram na segunda parte e deram a volta ao marcador em poucos minutos: Antoine Griezmann empatou, aos 49 minutos, e Alexander Sorloth, em contra-ataque, colocou a equipa na frente, aos 54.
Já nos descontos, aos 90+3 minutos, Sorloth ‘bisou’, ampliando para 3-1, antes de Gorka Guruzeta reduzir para 3-2, aos 90+7, de cabeça, após cruzamento de Alejandro Rego.
A equipa de Diego Simeone, quarta classificada, com 60 pontos, aproxima-se do terceiro lugar, ocupado pelo Villarreal, que soma 62 e tem menos um jogo. Já o Athletic, orientado por Ernesto Valverde, permanece no nono lugar, com 41.
O encontro ficou ainda marcado pela lesão de Pablo Barrios, substituído aos 57 minutos, aumentando a preocupação de Simeone a apenas quatro dias da primeira mão das meias‑finais da Liga dos Campeões, frente ao Arsenal.
O Atlético chega a esta fase depois de eliminar o FC Barcelona por 3-2, no agregado, enquanto os ingleses afastaram o Sporting com um triunfo por 1-0 em Alvalade e um 0-0 em Londres.
Antes, o Valência derrotou o Girona por 2-1, no Estádio Mestalla, resultado que permite à equipa de Carlos Corberán subir ao 11.º lugar, com 39 pontos, enquanto o conjunto orientado por Míchel permanece na 13.ª posição, com 38.
A segunda parte trouxe todos os golos do encontro. Aos 50 minutos, Largie Ramazani abriu o marcador, após assistência de Javi Guerra. O Valência ampliou a vantagem, aos 59, por Umar Sadiq, que marcou de cabeça após cruzamento de José Gayà.
O Girona ainda reduziu aos 63, por Joel Roca, que finalizou após cruzamento de Alejandro Francés, mas não conseguiu evitar a derrota.
Por seu lado, o líder FC Barcelona venceu no reduto do Getafe por 2-0, com golos de Fermín López e Marcus Rashford, e colocou-se com mais 11 pontos do que o Real Madrid, que, na sexta-feira, não conseguiu vencer o Betis, em Sevilha (1-1).
Os ‘colchoneros’ reagiram na segunda parte e deram a volta ao marcador em poucos minutos: Antoine Griezmann empatou, aos 49 minutos, e Alexander Sorloth, em contra-ataque, colocou a equipa na frente, aos 54.
Já nos descontos, aos 90+3 minutos, Sorloth ‘bisou’, ampliando para 3-1, antes de Gorka Guruzeta reduzir para 3-2, aos 90+7, de cabeça, após cruzamento de Alejandro Rego.
A equipa de Diego Simeone, quarta classificada, com 60 pontos, aproxima-se do terceiro lugar, ocupado pelo Villarreal, que soma 62 e tem menos um jogo. Já o Athletic, orientado por Ernesto Valverde, permanece no nono lugar, com 41.
O encontro ficou ainda marcado pela lesão de Pablo Barrios, substituído aos 57 minutos, aumentando a preocupação de Simeone a apenas quatro dias da primeira mão das meias‑finais da Liga dos Campeões, frente ao Arsenal.
O Atlético chega a esta fase depois de eliminar o FC Barcelona por 3-2, no agregado, enquanto os ingleses afastaram o Sporting com um triunfo por 1-0 em Alvalade e um 0-0 em Londres.
Antes, o Valência derrotou o Girona por 2-1, no Estádio Mestalla, resultado que permite à equipa de Carlos Corberán subir ao 11.º lugar, com 39 pontos, enquanto o conjunto orientado por Míchel permanece na 13.ª posição, com 38.
A segunda parte trouxe todos os golos do encontro. Aos 50 minutos, Largie Ramazani abriu o marcador, após assistência de Javi Guerra. O Valência ampliou a vantagem, aos 59, por Umar Sadiq, que marcou de cabeça após cruzamento de José Gayà.
O Girona ainda reduziu aos 63, por Joel Roca, que finalizou após cruzamento de Alejandro Francés, mas não conseguiu evitar a derrota.
Por seu lado, o líder FC Barcelona venceu no reduto do Getafe por 2-0, com golos de Fermín López e Marcus Rashford, e colocou-se com mais 11 pontos do que o Real Madrid, que, na sexta-feira, não conseguiu vencer o Betis, em Sevilha (1-1).