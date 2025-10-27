Futebol Internacional
Atlético de Madrid vence Betis e já é quarto na Liga espanhola
O Atlético de Madrid confirmou esta segunda-feira em Sevilha o seu excelente momento de forma, batendo o Betis por 2-0 e subindo ao quarto lugar da Liga espanhola de futebol.
Após um arranque de campeonato 'cinzento', o Atlético é a equipa mais eficaz em Espanha, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o que lhe dá agora 19 pontos, em 10 jornadas, logo atrás de Real Madrid (27), FC Barcelona (22) e Villarreal (20), já em posição de 'Champions'.
Pela primeira vez esta época, os 'colchoneros' vencem fora, o que conseguem perante um adversário teoricamente complicado, que também subiria a quarto, em caso de vitória - com a derrota, os andaluzes seguem em sexto lugar, com 16 pontos, atrás do Espanyol, que tem 18.
Giuliano Simeone, filho do treinador Diego, inaugurou o marcador logo aos quatro minutos, com assistência de Koke. O segundo golo, aos 45+1, foi da autoria de Alex Baena, a passe de Julián Álvarez.
