Atlético de Madrid vence com dificuldade lanterna-vermelha e sobe a terceiro

A equipa da capital parecia encaminhar-se para uma vitória tranquila na 16.ª jornada da prova, chegando facilmente ao 2-0, com golos de Alvaro Morata, aos 17 minutos, e do argentino Angel Correa, aos 22, mas os visitantes nunca desanimaram e reduziram por intermédio do brasileiro Leo Baptistão, aos 62.



O guarda-redes esloveno Jan Oblak foi mesmo um dos responsáveis do triunfo tangencial dos 'colchoneros', mas o guardião português Luís Maximiano também esteve em bom plano na baliza do Almeria, que se mantém como a única equipa sem vitórias na La Liga e cada vez mais afundada no último lugar.



O Atlético de Madrid, que tem um jogo em atraso, ascendeu à terceira posição, em igualdade com o campeão FC Barcelona, ambos a quatro pontos de distância do sensacional Girona e a cinco do rival Real Madrid, depois de o líder ter empatado no sábado 1-1 no estádio do Bétis.



Os 'merengues', adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, poderão mesmo ser ultrapassados pelo Girona, que ainda hoje joga em Barcelona, líder do grupo do FC Porto na 'Champions', com o Atlético de Madrid também na expectativa de capitalizar o confronto na Catalunha.