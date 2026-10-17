Futebol Internacional
Atlético de Madrid vence com golo tardio de Alex Baena e pressiona líder Barcelona
Um golo tardio de Alex Baena permitiu hoje ao Atlético de Madrid vencer por 1-0 no estádio do Espanyol e pressionar o líder FC Barcelona, que visita o Betis na nona jornada da Liga espanhola de futebol.
O avançado internacional espanhol assegurou três preciosos pontos aos ‘colchoneros’, ao marcar o único golo da partida aos 89 minutos, com um remate colocado de fora da área, depois de ter sido solicitado pelo argentino Julián Alvarez, na sequência de um rápido contra-ataque dos visitantes.
O Atlético de Madrid reduziu o atraso para o Barcelona para apenas dois pontos e isolou-se no segundo lugar da La Liga, deixando a companhia do Betis, terceiro classificado, que na quarta-feira venceu o FC Porto, por 3-2, para a Liga dos Campeões, e recebe hoje o bicampeão em título e líder da competição.
O Atlético de Madrid reduziu o atraso para o Barcelona para apenas dois pontos e isolou-se no segundo lugar da La Liga, deixando a companhia do Betis, terceiro classificado, que na quarta-feira venceu o FC Porto, por 3-2, para a Liga dos Campeões, e recebe hoje o bicampeão em título e líder da competição.