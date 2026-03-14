Futebol Internacional
Atlético de Madrid vence Getafe e isola-se em terceiro na Liga espanhola
O Atlético de Madrid venceu hoje o Getafe por 1-0, em jogo da 28.ª jornada da Liga espanhola de futebol, graças a um golo madrugador de Nahuel Molina, aos oito minutos, num remate de fora da área.
A jogar em casa, a equipa de Diego Simeone entrou melhor, criou as principais ocasiões e acabou por gerir a vantagem perante um adversário que ficou reduzido a 10 unidades aos 55 minutos, por expulsão de Abdel Abqar.
Antes disso, o Atlético já tinha ameaçado por Sorloth, aos 24 minutos, num remate bloqueado após assistência de Koke.
No Estádio Metropolitano de Madrid, o Getafe respondeu no início da segunda parte, com Luis Vázquez a ver o seu remate travado pela defesa ‘colchonera’, aos 50 minutos.
Koke voltou a tentar de longe aos 64 minutos, mas sem sucesso, e Julián Alvarez esteve perto de ampliar a vantagem aos 82, também com um remate bloqueado, após assistência de Ademola Lookman.
Com este triunfo, o Atlético soma 57 pontos e coloca-se a seis do Real Madrid, que tem menos um jogo e totaliza 63. O FC Barcelona lidera, com 67. O Real recebe ainda hoje o Elche, enquanto o Barcelona defronta o Sevilha no domingo.
Na próxima jornada, marcada para o próximo fim de semana, o Atlético visita o Real Madrid no Santiago Bernabéu, num duelo que pode redefinir a luta pelo título.
No início da tarde, Girona venceu em casa o Athletic por 3-0, num encontro marcado pela eficácia da equipa da casa e pela inspiração de Viktor Tsygankov, autor de duas assistências.
O primeiro golo no Estádio Municipal de Montilivi surgiu logo aos quatro minutos, quando Hugo Rincón finalizou de pé direito, dentro da área, para o canto inferior esquerdo, após passe de Tsygankov.
A vantagem foi ampliada aos 77 minutos, num rápido contra-ataque conduzido por Claudio Echeverri, que serviu Azzedine Ounahi para um remate certeiro no coração da área.
Já em tempo de compensação, aos 90+2 minutos, o próprio Echeverri fechou a conta, finalizando ao segundo poste depois de nova assistência de Tsygankov.
Com este triunfo, o Girona chega aos 34 pontos e sobe ao 11.º lugar da classificação, ultrapassando precisamente o Athletic, que permanece com 35 pontos e desce para a 10.ª posição.
