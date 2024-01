Atlético de Madrid vence Granada e é 4.º na LaLiga

O único golo da partida foi marcado por Álvaro Morata, aos 55 minutos, a finalizar de cabeça na área após um cruzamento do avançado francês Antoine Griezmann.



O avançado espanhol dos "merengues" tem estado em destaque e já leva 13 golos esta época no campeonato, mantendo-se na perseguição à dupla que lidera a lista dos marcadores, constituído pelo avançado ucraniano Artem Dovbyk, do Girona, e pelo médio ofensivo inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, ambos com 14.



Com este triunfo em Granada, o Atlético de Madrid subiu ao quarto lugar, com 41 pontos, mas a LaLiga é liderada pelo sensacional Girona, com 52 pontos (21 jogos), seguido do Real Madrid, com 51 (20).



O FC Barcelona é terceiro, com 44 pontos, mais três do que o Atlético de Madrid, enquanto o Granada se mantém em 19.º e penúltimo lugar, com 11.