Atlético de Madrid vence Valência e iguala FC Barcelona no terceiro lugar

Depois do ‘colapso’ dos catalães, que cederam por 5-3 ante o Villarreal no dia anterior, a equipa de Diego Simeone entrou motivada com a possibilidade de chegar ao pódio, mostrando-se a bom nível ante o conjunto ‘che’.



O ex-Gil Vicente Samuel Lino, aos 45+4 minutos, fez o primeiro, com o neerlandês Memphis Depay, em grande momento de forma, a fazer o 2-0 aos 57, sem resposta dos valencianos - privados de Thierry Correia e André Almeida, por lesão -, que seguem em oitavo com 32 pontos.



Os ‘colchoneros’ chegaram aos mesmos 44 pontos do ‘Barça’ e aproveitaram, também, o empate do Athletic Bilbau, que soma 42 e mais um jogo, ainda que estejam distantes do líder Girona, com 55 e também um jogo a mais, e do Real Madrid, segundo com 54.



O surpreendente Girona segurou a liderança, mesmo que tenha um jogo a mais do que o Real, ao vencer em Vigo o Celta graças a um golo de Portu aos 20 minutos, deixando os galegos às portas dos lugares de despromoção.



Em outros jogos do dia, o Athletic foi a Cádiz empatar com a equipa local sem golos, caindo para o quinto posto ao deixar pontos no reduto do 18.º e antepenúltimo, em lugar de descida.



A má série do Sevilha continuou hoje com um empate a uma bola com o Osasuna, 12.º classificado, e a formação sulista, sem ganhar há mais de um mês para o campeonato, é 16.ª, apenas um ponto acima da ‘linha de água’.