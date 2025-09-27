Atlético goleia Real por 5-2 no clássico de Madrid

O resultado do jogo relança a Liga espanhola, à sétima jornada, com o Atlético a subir a quarto, com 12 pontos, a seis do líder, que continua a ser o Real Madrid, com 18.



A ronda pode mesmo terminar com novo líder se, no domingo, o FC Barcelona vencer na receção à Real Sociedad, já que os catalães estão com 16 pontos. Em terceiro, segue o Villareal, que ainda hoje recebe o Athletic Bilbau.



Com uma grande penalidade convertida aos 52 minutos e um livre direto aos 64, Álvarez galvanizou o Atlético, que, após um início de época fraco, começa a estar em bom nível, tanto no campeonato espanhol como na 'Champions'.



O jogo tinha ido empatado para intervalo (2-2) e ainda faltava o golpe final, para selar a ‘manita’, dado pelo francês Antoine Griezmann, aos 90+4 minutos.



O Atlético chegou a ‘tremer’, na primeira parte, quando esteve a perder por 2-1, mas a arrancada na segunda parte foi excelente, a dar ideia de que a crise terá mesmo passado.



Começou melhor o Atlético, que vencia aos 14 minutos, com golo de Le Normand, de cabeça, a dar justiça a uma entrada 'colchonera' muito forte.



Na reação, o Real empatou aos 25 minutos, com o oitavo golo de Mbappé no campeonato, servido por Güler. O turco adiantou os visitantes, aos 37, a finalizar uma jogada de génio de Vinicius Júnior.



O golo não desanimou o Atlético, que continuou a criar lances ofensivos e chegou ao empate ainda na primeira parte.



Já depois de um golo anulado no VAR a Lenglet, Sorloth repôs a igualdade, aos 45+2 minutos, com um cabeceamento forte.



O empate na primeira parte 'sabia a pouco' para a equipa de Diego Simeone, que após o intervalo embalou para a vitória.



Aos 51 minutos, Álvarez faz o 3-2, de penálti, após falta de Güler sobre Nico.



Depois de ocasiões para Sorloth e Álvarez, seria o argentino campeão do mundo a marcar mesmo, aos 63 minutos, com um grande remate.



O Atlético passou depois a ceder o controlo do jogo ao adversário e deixar passar o tempo, mas ainda chegou aos 5-2, através de Griezmamm, já nos descontos.



No outro jogo da ronda hoje disputado, Getafe e Levante empataram a um golo.

