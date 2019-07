Atlético Madrid contrata Kieran Trippier ao Tottenham

Lusa Comentários 17 Jul, 2019, 17:44 | Futebol Internacional

Aos 28 anos, o internacional inglês vai jogar fora de Inglaterra pela primeira vez, tornando-se no sétimo reforço para a equipa orientada pelo argentino Diego Simeone, depois de Marcos Llorente, Héctor Herrera, Felipe, João Félix, Renan Lodi e Saponjic.



De acordo com imprensa espanhola, Trippier ingressa no ‘colchoneros’ por um valor a rondar os 20 milhões de euros.