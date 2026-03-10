Atletico Madrid mais perto dos `quartos` da Liga dos Campeões depois de golear Tottenham

O guarda‑redes visitante Antonin Kinsky, de 22 anos, viveu uma noite para esquecer naquela que foi a sua primeira aparição desde outubro e apenas a terceira em toda a temporada. Dois erros graves do internacional checo abriram caminho para que o Atlético construísse rapidamente uma vantagem confortável, e o treinador Igor Tudor acabou por substituí‑lo aos 17 minutos, logo após o terceiro golo madrileno.





O marcador abriu ao minuto seis, quando Marcos Llorente aproveitou um escorregão de Kinsky ao tentar jogar a bola com os pés. Pouco depois, aos 14 minutos, Antoine Griezmann ampliou a vantagem, num lance em que Micky van de Ven também perdeu o equilíbrio. Um minuto mais tarde, Julián Álvarez caminhou tranquilamente para o terceiro golo, após um mau alívio de Kinsky — o momento mais precoce em que uma equipa chegou a uma vantagem de três golos numa partida a eliminar da Liga dos Campeões.





Após a saída de Kinsky e a entrada de Guglielmo Vicario, o Atlético voltou a marcar: Robin Le Normand fez o quarto golo ao desviar de cabeça uma bola que passou a linha após um ressalto resultante de um livre de Griezmann. O Tottenham conseguiu reduzir o marcador aos 26 minutos, graças a Pedro Porro, mas isso não travou o domínio espanhol.





Na segunda parte, Álvarez voltou a marcar, desta vez numa arrancada desde o seu próprio meio‑campo que culminou no quinto golo dos anfitriões, aos 55 minutos. Já perto do fim, Dominic Solanke ainda aproveitou um erro de Jan Oblak para oferecer ao Tottenham o segundo golo da noite, mas o resultado final de 5-2 espelha de forma clara a superioridade do Atlético e a sucessão de erros que comprometeram seriamente a equipa inglesa.