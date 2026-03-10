EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Atletico Madrid mais perto dos `quartos` da Liga dos Campeões depois de golear Tottenham

Atletico Madrid mais perto dos `quartos` da Liga dos Campeões depois de golear Tottenham

O Atlético de Madrid derrotou o Tottenham Hotspur por 5-2, esta terça‑feira, após uma primeira parte demolidora na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, deixando os ingleses com uma enorme desvantagem para tentar reverter em Londres.

Lusa /
Foto: AFP

VER MAIS
O guarda‑redes visitante Antonin Kinsky, de 22 anos, viveu uma noite para esquecer naquela que foi a sua primeira aparição desde outubro e apenas a terceira em toda a temporada. Dois erros graves do internacional checo abriram caminho para que o Atlético construísse rapidamente uma vantagem confortável, e o treinador Igor Tudor acabou por substituí‑lo aos 17 minutos, logo após o terceiro golo madrileno.

O marcador abriu ao minuto seis, quando Marcos Llorente aproveitou um escorregão de Kinsky ao tentar jogar a bola com os pés. Pouco depois, aos 14 minutos, Antoine Griezmann ampliou a vantagem, num lance em que Micky van de Ven também perdeu o equilíbrio. Um minuto mais tarde, Julián Álvarez caminhou tranquilamente para o terceiro golo, após um mau alívio de Kinsky — o momento mais precoce em que uma equipa chegou a uma vantagem de três golos numa partida a eliminar da Liga dos Campeões.

Após a saída de Kinsky e a entrada de Guglielmo Vicario, o Atlético voltou a marcar: Robin Le Normand fez o quarto golo ao desviar de cabeça uma bola que passou a linha após um ressalto resultante de um livre de Griezmann. O Tottenham conseguiu reduzir o marcador aos 26 minutos, graças a Pedro Porro, mas isso não travou o domínio espanhol.

Na segunda parte, Álvarez voltou a marcar, desta vez numa arrancada desde o seu próprio meio‑campo que culminou no quinto golo dos anfitriões, aos 55 minutos. Já perto do fim, Dominic Solanke ainda aproveitou um erro de Jan Oblak para oferecer ao Tottenham o segundo golo da noite, mas o resultado final de 5-2 espelha de forma clara a superioridade do Atlético e a sucessão de erros que comprometeram seriamente a equipa inglesa.
PUB
PUB