Atlético Madrid vence em Valência e lidera à condição em Espanha

Os pupilos de Diego Simeone fizeram valer a sua clara supremacia na primeira parte, com um ‘bis’ do avançado argentino Julian Alvarez, consumado aos 12 e 30 minutos, respetivamente, além de novo golo do seu compatriota Angel Correa, aos 86.



No primeiro tento, Alvarez foi oportuno a reagir na área depois do ex-gilista Samuel Lino ter atirado à trave, desmarcado por Griezmann, que no segundo golo cruzou na esquerda para a cabeça do sul-americano.



Com Thierry Correia lesionado e André Almeida a entrar somente aos 65 minutos, o Valência, que vinha de uma série de resultados positiva (sete pontos em nove possíveis), pressionou bastante na etapa complementar, sem resultados, acabando até por sofrer o terceiro golo, em contra-ataque concluído com forte remate de Angel Correa: com a derrota, os locais ficaram em 18.º, antepenúltimo, com 23 pontos.



Com este resultado, os ‘colchoneros’ somam 53 pontos, mais dois do que FC Barcelona, que esta noite visita o igualmente aflito Las Palmas, e o Real Madrid, que domingo recebe o Girona.



Na luta pelos lugares europeus, o Villarreal solidificou a quinta posição, com direito a Liga Europa, com triunfo em casa do sexto classificado, o Rayo Vallecano, que ficou a nove pontos, 44 contra 35.



Uma conduta antidesportiva do avançado Jorge de Frutos, aos 42 minutos, valeu-lhe o cartão vermelho direto e deixou os anfitriões em inferioridade numérica, aproveitando os visitantes para fazer o único golo aos 66 minutos, por Ayoze Perez, em cabeceamento na sequência de um canto.



Em embate entre aflitos, o Espanyol conseguiu um importante êxito no reduto doo Alavés, consumado com golo tardio, aos 86 minutos, do defesa Fernando Calero, com um cabeceamento a dar a melhor sequência a um livre.



Os anfitriões complicaram mais a sua situação e são penúltimos, com 22 pontos, enquanto os catalães são 15.º, com 27.



Ainda hoje, o FC Barcelona atua no recinto do Las Palmas, sendo que a vitória o catapulta para o comando a solo, igualmente pendente do desempenho do Real Madrid no domingo.