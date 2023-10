Atlético Madrid vence Real Sociedad com penálti nos instantes finais

Em jogo muito difícil para os 'colchoneros', a equipa de Diego Simeone somou a quarta vitória consecutiva em 'La Liga', diante de uma Real Sociedad a fazer uma boa época e que por pouco não saiu com um empate do Estádio Metropolitano.



O brasileiro Samuel Lino estreou-se a marcar para o 'Atleti', aos 22 minutos, a aproveitar um passe em profundidade de Koke, mas a Real Sociedad, empatou aos 73 minutos por Mikel Oyarzabal, que daria o lugar a André Silva já aos 90.



Um minuto antes, o Atlético de Madrid tinha garantido a reviravolta, numa grande penalidade apontada com êxito por Griezmann, a penalizar uma mão de Carlos Fernández dentro da área.



O Atlético é quarto classificado, com 19 pontos, mas menos um jogo que o líder Real Madrid (24) e o vice-líder Girona (22), enquanto o FC Barcelona (terceiro, 20 pontos) ainda hoje visita o Granada (19.º).



A Real Sociedad, que defrontará o Benfica na próxima jornada da 'Champions', no Estádio da Luz, em 24 de outubro, é sexto, com 15 pontos.



Também hoje, o Villarreal (16.º) foi surpreendido em casa pelo Las Palmas (11.º), com a equipa das Canárias a adiantar-se com golos de Coco (45+2) e Cardona (51, de grande penalidade), enquanto o 'submarino amarelo' apenas reduziu, por Moreno (90+2).