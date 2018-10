Atlético Madrid vence Real Sociedad e lidera à espera do `clássico`

Lusa Comentários 27 Out, 2018, 22:22 | Futebol Internacional

O central uruguaio Godín (45) e o lateral brasileiro Filipe Luis (60) fizeram os tentos que deixaram os ‘colchoneros’ com 19 pontos, mais um do que FC Barcelona, que no domingo recebe o eterno rival Real Madrid, e o Espanyol, que na sexta-feira empatou 1-1 em casa do Valladolid.



A resistência dos bascos ruiu mesmo no fim da primeira parte, em lance do argentino Correa, cujo cruzamento foi desviado por um contrário para os pés de Godín, que não desperdiçou o azar alheio.



Perante um rival exigente, o Atlético de Madrid procurava o segundo golo, que surgiu em jogada individual de Filipe Luis, concluída com ‘disparo’ indefensável.



Agora a equipa de Diego Simeone espera pelo que vai fazer o FC Barcelona com o Real Madrid, que é apenas sétimo classificado, a quatro pontos dos catalães e provisoriamente a cinco do Atlético de Madrid.



Será o primeiro ‘clássico’ dos últimos 11 anos sem o argentino Lionel Messi, estrela do ‘Barça’, que está lesionado, nem Cristiano Ronaldo, que saiu para a Juventus.



Athletic Bilbau e Valência reforçaram o longo jejum de vitórias ao empatarem 0-0, continuando em lugares modestos da classificação, 14.º e 16.º, respetivamente com 11 e 10 pontos.



Os bascos venceram somente na primeira ronda e depois somaram sete empates – este foi o terceiro seguido - e duas derrotas, enquanto os valencianos, que atuaram com Ruben Vezo no ‘onze’, conquistaram o quinto empate consecutivo em todas as competições, sendo que no campeonato têm também apenas um triunfo.



O Girona impôs-se ao Rayo Vallecano, de Bebé, que não saiu do banco, por 2-1, com o médio Portu a marcar aos 34, de penálti, e 45, sendo a resposta do central Alejandro Galvéz (61) insuficiente para o penúltimo classificado.



O Celta de Vigo interrompeu série negativa de seis jogos sem vencer - até vinha de dois desaires – goleando o Eibar por 4-0, repartindo agora o nono lugar com o Girona com 13 pontos



O Levante continua a boa época e bateu o Leganés por 2-0, juntando-se, provisoriamente, no quinto lugar ao Sevilha e Valladolid com 16 pontos, enquanto o adversário é antepenúltimo com oito.