Atlético Mineiro vence Palmeiras de Abel Ferreira e destaca-se no "Brasileirão"

O Palmeiras, de Abel Ferreira, perdeu com o Atlético Mineiro, em jogo da 16.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, ficando agora a cinco pontos do clube de Minas Gerais, que lidera destacado a prova.