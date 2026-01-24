Augsburgo impõe primeira derrota ao Bayern

O defesa japonês Hiroki Ito ainda deu vantagem aos bávaros, que, contudo, viram o Augsburgo dar a volta ao marcador no quarto de hora final, com golos do brasileiro Arthur Chaves (75), que se estreava hoje, e do francês Han Massengo (81).



Igualmente reforço de inverno do Augsburgo, o português Rodrigo Ribeiro não saiu do banco, tal como David Daiber no Bayern, que esteve perto de empatar no último lance, com um remate do francês Michael Olise, que embateu na barra.



Apesar da primeira derrota nas competições internas e segunda na temporada – perdeu com o Arsenal na Liga dos Campeões –, o Bayern mantém uma liderança confortável, com 50 pontos, mais 11 do que o Borussia Dortmund, que joga hoje em casa do Union Berlim, enquanto o Augsburgo segue em 13.º, com 19.



O Hoffenheim segurou o terceiro lugar, com 36 pontos, graças a um triunfo em casa do Eintracht Frankfurt (sétimo), por 3-1, resistindo ao Leipzig, que subiu a quarto, com menos um ponto, depois de vencer na visita ao agora lanterna-vermelha Heidenheim, por 3-0.



Em Frankfurt, o Eintracht ainda se adiantou no marcador, pelo francês Arnaud Kalimuendo (18), mas o Hoffenhein deu a volta ao resultado em apenas 13 minutos, já na segunda parte, com golos de Max Moerstedt (52), do turco Ozan Kabak (60) e de um autogolo do suíço Aurèle Amenda (65).



O Leipzig teve de esperar pelos últimos 30 minutos, mas decidiu o encontro em casa do Heidenheim em apenas oito minutos, com tentos de Ridle Baku (62), do norueguês Antonio Nusa (68) e de David Raum (70).



O Bayer Leverkusen aproveitou a derrota do Eintracht Frankfurt para consolidar o sexto lugar, último de acesso às competições europeias, passando a somar mais cinco pontos do que o sétimo posicionado, que tem mais um jogo.



Os ‘farmacêuticos’ venceram na receção ao Werder Bremen (15.º), por 1-0, graças a um golo solitário do espanhol Lucas Vasquez (37), que se estreou a marcar pelo Bayer Leverkusen.



Na luta pela manutenção, o Mainz conseguiu um importante triunfo em casa sobre o Wolfsburgo (12.º), por 3-1, saltando do 18.º e último lugar para o 16.º, de acesso ao play-off de manutenção e a apenas três pontos dos lugares de ‘salvação’.



O argelino Mohamed Amoura (03) ainda deu vantagem ao Wolfsbrugo, que permitiu, já na segunda parte, que Phillip Tietz (68), que tinha desperdiçado um penálti (22), Stefan Bell (73) e Nadiem Amiri (83), de penálti, dessem o triunfo ao Mainz.

