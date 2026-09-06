Futebol Internacional
Augsburgo lidera na Alemanha
O Augsburgo bateu fora o Eintracht Frankfurt, por 4-1, subindo à liderança da Liga alemã, com o Mainz a aplicar a 'chapa cinco' ao Hamburgo no outro jogo do dia da Bundesliga.
O avançado Jonathan Burkardt até adiantou a turma de Frankfurt, aos seis minutos, e não houve mais golos até ao intervalo, com a resposta do Augsburgo, que jogava na condição de visitante, reservada para o segundo tempo do encontro da segunda jornada.
E foi logo no reatamento, aos 46, que um autogolo de Elias Baum restabeleceu a igualdade, com Robin Fellhauer, no minuto seguinte, a fazer a reviravolta no marcador, dando pela primeira vez vantagem ao Augsburgo, que contou com o jovem atacante português Rodrigo Ribeiro durante os últimos 18 minutos.
O atacante francês Alexis Claude-Maurice, aos 65, e o seu companheiro de ataque, Fabian Rieder, da Suíça, aos 89, fizeram os restantes golos do Augsburgo, que está no topo da tabela com seis pontos, graças às duas vitórias obtidas nas duas primeiras jornadas, e à melhor diferença entre golos marcados e sofridos face ao Friburgo, ao Borussia Dortmund e ao Elversberg.
Já o Mainz goleou fora o lanterna-vermelha Hamburgo, por 5-0, com golos de Sheraldo Becker (19 minutos), Phillipp Mwene (41), Phillip Tietz (48 e 83) e Ransford Konigsdorffer (90+2).
Com a vitória, o Mainz ascendeu ao quinto lugar da Liga germânica, com quatro pontos, enquanto o Hamburgo, que contou com o guarda-redes português Daniel Heuer Fernandes a titular e o médio luso Fábio Vieira a ser lançado em campo ao intervalo, é 18.º, ainda sem pontuar.
E foi logo no reatamento, aos 46, que um autogolo de Elias Baum restabeleceu a igualdade, com Robin Fellhauer, no minuto seguinte, a fazer a reviravolta no marcador, dando pela primeira vez vantagem ao Augsburgo, que contou com o jovem atacante português Rodrigo Ribeiro durante os últimos 18 minutos.
O atacante francês Alexis Claude-Maurice, aos 65, e o seu companheiro de ataque, Fabian Rieder, da Suíça, aos 89, fizeram os restantes golos do Augsburgo, que está no topo da tabela com seis pontos, graças às duas vitórias obtidas nas duas primeiras jornadas, e à melhor diferença entre golos marcados e sofridos face ao Friburgo, ao Borussia Dortmund e ao Elversberg.
Já o Mainz goleou fora o lanterna-vermelha Hamburgo, por 5-0, com golos de Sheraldo Becker (19 minutos), Phillipp Mwene (41), Phillip Tietz (48 e 83) e Ransford Konigsdorffer (90+2).
Com a vitória, o Mainz ascendeu ao quinto lugar da Liga germânica, com quatro pontos, enquanto o Hamburgo, que contou com o guarda-redes português Daniel Heuer Fernandes a titular e o médio luso Fábio Vieira a ser lançado em campo ao intervalo, é 18.º, ainda sem pontuar.
(Com Lisa)