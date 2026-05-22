Aursnes e Schjelderup convocados pela Noruega para o Mundial





(Com Lusa)

Os dois jogadores das ‘águias’ integram a lista final de 26 convocados do técnico Stale Solbakken para a principal prova internacional de seleções, na qual os nórdicos vão participar pela quarta vez, e primeira desde 1998.Aursnes, de 30 anos, soma 20 internacionalizações e um golo, mas já não representa a Noruega desde novembro de 2023 e anunciou a retirada em março de 2024, ao “estabelecer outras prioridades” além do futebol, devido à “carga de trabalho demasiado grande” entre clube e seleção.O médio recolocou-se à disposição dos escandinavos em fevereiro, apesar de, no mês seguinte, uma lesão sofrida pela Benfica ter impedido a sua presença nos encontros particulares de preparação para o Mundial2026.Aursnes vai estrear-se em fases finais de grandes provas internacionais de seleções, assim como o avançado Schjelderup, de 21 anos e com um golo em 10 internacionalizações, as duas mais recentes alcançadas em março, na derrota nos Países Baixos (2-1) e no empate caseiro com a Suíça (0-0).Além da dupla do Benfica, a Noruega tem Martin Odegaard, médio e capitão do recém-campeão inglês Arsenal, e Erling Haaland, avançado dos também ingleses do Manchester City e recordista de golos pelo seu país, com 55.A Noruega faz parte do Grupo I do Mundial2026 e vai enfrentar na primeira fase a França, campeã do mundo em 1998 e 2018 e ‘vice’ em 2022, o Senegal e o regressado Iraque.A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e integra pela primeira vez 48 seleções, incluindo Portugal, num total de 104 jogos, sob inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.Lista dos 26 convocados da Noruega:- Guarda-redes: Orjan Nyland (Sevilha, Esp), Egil Selvik (Watford, Ing) e Sander Tangvik (Hamburgo, Ale).- Defesas: Kristoffer Ajer (Brentford, Ing), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County, Ing), Torbjorn Heggem (Bolonha, Ita), Marcus Pedersen (Torino, Ita), Julian Ryerson (Borussia Dortmund, Ale), David Moller Wolfe (Wolverhampton, Ing) e Leo Ostigard (Génova, Ita).- Médios: Thelonious Aasgaard (Rangers, Esc), Fredrik Aursnes (Benfica, Por), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham, Ing), Morten Thorsby (Cremonese, Ita), Kristian Thorstvedt (Sassuolo, Ita) e Martin Odegaard (Arsenal, Ing).- Avançados: Oscar Bobb (Fulham, Ing), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Antonio Nusa (Leipzig, Ale), Andreas Schjelderup (Benfica, Por), Erling Haaland (Manchester City, Ing), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace, Ing) e Alexander Sorloth (Atlético de Madrid, Esp).