Futebol Internacional
Liga Europa
Aursnes falha jogo do Benfica frente ao Aarhus devido a lesão
O médio norueguês Fredrik Aursnes vai falhar o jogo do Benfica frente ao Aarhus, da segunda mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa de futebol, devido a lesão, anunciaram hoje os ‘encarnados’.
Segundo informou o Benfica, o internacional norueguês não vai viajar para a Dinamarca devido a uma entorse no tornozelo direito.
Já o avançado colombiano Jhon Durán, que no treino de hoje ficou pelo ginásio nos 15 minutos abertos à comunicação social, integra a comitiva dos ‘encarnados’.
O médio João Palhinha foi hoje confirmado como reforço do Benfica, mas não vai estar ainda a disposição do treinador Marco Silva.
O Benfica treinou de manhã no Seixal e viaja agora para a Dinamarca, onde pelas 20:00 locais (19:00 em Lisboa), o treinador e um jogador vão fazer a antevisão da partida, numa conferência de imprensa que vai decorrer no Estádio de Randers.
Os ‘encarnados’ partem em vantagem para o jogo da segunda mão, depois do triunfo por 3-1 no jogo da primeira mão, disputado no Estádio da Luz, e estão em boa posição para assegurarem um lugar na fase de liga da segunda prova da UEFA.
Nas rondas preliminares anteriores, o Benfica eliminou os escoceses do Hearts e os suíços do St. Gallen, estando agora a um passo de se juntar ao Torreense, vencedor da Taça de Portugal, na fase de liga.
O jogo entre o Aarhus e o Benfica está agendado para quinta-feira, pelas 20:00 locais (19:00), numa partida que será arbitrada pelo alemão Daniel Siebert.
Já o avançado colombiano Jhon Durán, que no treino de hoje ficou pelo ginásio nos 15 minutos abertos à comunicação social, integra a comitiva dos ‘encarnados’.
O médio João Palhinha foi hoje confirmado como reforço do Benfica, mas não vai estar ainda a disposição do treinador Marco Silva.
O Benfica treinou de manhã no Seixal e viaja agora para a Dinamarca, onde pelas 20:00 locais (19:00 em Lisboa), o treinador e um jogador vão fazer a antevisão da partida, numa conferência de imprensa que vai decorrer no Estádio de Randers.
Os ‘encarnados’ partem em vantagem para o jogo da segunda mão, depois do triunfo por 3-1 no jogo da primeira mão, disputado no Estádio da Luz, e estão em boa posição para assegurarem um lugar na fase de liga da segunda prova da UEFA.
Nas rondas preliminares anteriores, o Benfica eliminou os escoceses do Hearts e os suíços do St. Gallen, estando agora a um passo de se juntar ao Torreense, vencedor da Taça de Portugal, na fase de liga.
O jogo entre o Aarhus e o Benfica está agendado para quinta-feira, pelas 20:00 locais (19:00), numa partida que será arbitrada pelo alemão Daniel Siebert.