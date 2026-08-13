Áustria Viena vence Beitar Jerusalém e marca duelo com Sporting de Braga

A jogar em casa, os austríacos, que tinham vencido a primeira mão da terceira pré-eliminatória por 2-1, ficaram em desvantagem aos 32 minutos, com o avançado Omer Atzili a adiantar o Beitar Jerusalém.



Após o intervalo, o atacante nigeriano Johnbosco Kalu fez o segundo para os visitantes, mas, apenas dois minutos depois, o ponta de lança ganês Kelvin Boateng reduziu para a formação de Viena.



Com o marcador fixado em 2-1 no final dos 90 minutos e sem golos marcados durante o prolongamento, a decisão da eliminatória foi da marca dos onze metros, com os austríacos a serem mais eficazes.



Assim, para chegar à fase de liga da terceira competição da UEFA, o Sporting de Braga vai medir forças com o Áustria Viena, com o primeiro duelo agendado para a Pedreira, em 20 de agosto, e a segunda e decisiva partida marcado para a capital austríaca, em 27 de agosto.



Os 'arsenalistas' garantiram, horas antes, a passagem ao play-off da Liga Conferência de futebol, ao empatar fora com o Dínamo Minsk (0-0), em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória.



Depois da vitória conquistada em casa, no primeiro jogo, com golo de Ricardo Horta (1-0), os bracarenses foram a Stara Zagora, na Bulgária, campo neutro para os bielorrussos, empatar sem golos.