Autarquia de Milão aprova venda do estádio de San Siro ao AC Milan e Inter

Após mais de 11 horas de debate, envolvendo 239 alterações, a resolução sobre a venda do estádio e do terreno circundante, num total de 28 hectares, propriedade da cidade de Milão, foi aprovada às 03:46 (02:46 em Lisboa), por 24 votos a favor, 20 contra e duas abstenções.



O AC Milan e o Inter de Milão pagarão 197 milhões de euros pelo atual estádio e pelos parques de estacionamento adjacentes onde planeiam construir um novo estádio, que continuará a ser partilhado pelos dois clubes.



O novo San Siro, com capacidade para 71.500 pessoas, deverá estar concluído em 2031 e custará 1,2 mil milhões de euros aos dois clubes. O projeto será dos gabinetes de arquitetura Foster + Partners e MANICA.



O atual estádio, um dos mais emblemáticos do futebol europeu, frequentemente comparado a uma catedral de betão, é o maior de Itália, com capacidade para 75 mil pessoas.



Mas o San Siro, inaugurado em 1926 e renovado várias vezes desde então, já não satisfaz as necessidades dos adeptos e dos clubes, que procuram aumentar as receitas com as operações do estádio.



O Estádio Giuseppe Meazza, conhecido como San Siro, será em grande parte demolido quando a construção do novo estádio estiver quase concluída.



Os vestígios do estádio, com uma das bancadas classificada como património histórico, serão integrados num projeto imobiliário para escritórios e instalações desportivas.



O Inter e o Milan lançaram um projeto inicial para um novo San Siro em 2019, antes de o abandonarem em 2023 devido à lentidão do processo administrativo.



De seguida, exploraram a possibilidade de cada um construir um estádio nos arredores de Milão, antes de se voltarem a concentrar em San Siro, o distrito noroeste onde historicamente estão sediados.



Ações judiciais, sobretudo por parte da oposição ao autarca Giuseppe Sala (Verdes, centro-esquerda), que considera o preço de venda demasiado baixo, são ainda possíveis e podem atrasar o projeto, apresentado pelos líderes de ambos os clubes e do futebol italiano como essencial para que Milão possa receber jogos do Euro2032, coorganizado pela Itália e pela Turquia.



San Siro será o local da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina, que irão decorrer de 06 a 22 de fevereiro de 2026).

