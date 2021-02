Autogolo dá vitória ao Wolverhampton no arranque da 25.ª jornada da Liga inglesa

Depois de um primeiro tempo sem golos, mas com várias investidas e tentativas de golo por parte dos ‘wolves’, nomeadamente pelos pés do luso Pedro Neto, o golo que decidiu o jogo aconteceu num lance muito infeliz para o jovem guardião francês, de 20 anos, aos 64 minutos.



Um ‘disparo’ do espanhol Adama Traore levou a bola a embater na trave da baliza visitante, que ressaltou para as costas do guarda-redes, antes parar no fundo das redes.



Os ‘peacocks’, que tiveram a melhor chance na primeira parte, quando o médio Klich cruzou direto para o poste, viram ainda o videoárbitro (VAR) anular um golo ao avançado Patrick Bamford, por estar em posição irregular, instantes antes de Marcelo Bielsa lançar Hélder Costa.



Este triunfo permitiu à equipa dos lusos Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Nélson Semedo, todos titulares hoje no Molineux, subir ao 11.º posto, com 33 pontos, e ultrapassar precisamente o Leeds, 12.º, com menos um.



Nos ‘wolves’, Fábio Silva foi opção para Nuno Espírito Santo aos 87 minutos, enquanto Vitinha não saiu do banco de suplentes.