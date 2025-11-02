Autogolo nos descontos dá vitória ao Inter de Milão na visita ao Hellas Verona

Quando tudo parecia encaminhado para o primeiro empate na Liga, os ‘nerazzuri’ conseguiram desbloquear o marcador, num lance em que Esposito cabeceou e a bola desviou na cabeça do defesa dinamarquês Frese, aos 90+4 minutos.



O triunfo permitiu aproveitar o deslize do líder Nápoles, que empatou no sábado na receção ao Como (0-0), e ficar a um ponto dos napolitanos (22), embora Roma, com os mesmos 21 pontos de Inter de Milão, e AC Milan, com 18, ainda joguem hoje em San Siro.



Em Verona, os visitantes adiantaram-se no marcador com um golo de Zielinski, aos 16 minutos, mas Giovane ainda igualou para a equipa da casa antes do intervalo, aos 40, com o resultado a ficar apenas definido já nos descontos.



Ao Inter de Milão, com mais posse e remates, valeu a persistência na procura do golo, apesar da tarde apagada do goleador Lautaro Martínez.

