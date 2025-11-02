Futebol Internacional
Autogolo nos descontos dá vitória ao Inter de Milão na visita ao Hellas Verona
Um autogolo de Martin Frese já nos descontos deu hoje um sofrido triunfo ao Inter de Milão na visita ao Hellas Verona (2-1), em jogo da 10.ª jornada da Série A italiana de futebol.
Quando tudo parecia encaminhado para o primeiro empate na Liga, os ‘nerazzuri’ conseguiram desbloquear o marcador, num lance em que Esposito cabeceou e a bola desviou na cabeça do defesa dinamarquês Frese, aos 90+4 minutos.
O triunfo permitiu aproveitar o deslize do líder Nápoles, que empatou no sábado na receção ao Como (0-0), e ficar a um ponto dos napolitanos (22), embora Roma, com os mesmos 21 pontos de Inter de Milão, e AC Milan, com 18, ainda joguem hoje em San Siro.
Em Verona, os visitantes adiantaram-se no marcador com um golo de Zielinski, aos 16 minutos, mas Giovane ainda igualou para a equipa da casa antes do intervalo, aos 40, com o resultado a ficar apenas definido já nos descontos.
Ao Inter de Milão, com mais posse e remates, valeu a persistência na procura do golo, apesar da tarde apagada do goleador Lautaro Martínez.
