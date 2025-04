Autogolo salva Barcelona

O ‘Barça’, que não perde para o campeonato desde 21 de dezembro, regressou aos triunfos graças a um autogolo de Jorge Sáenz, depois de ter empatado em casa com o Betis na ronda anterior.



Após a derrota na primeira volta, o FC Barcelona queria hoje ‘vingar’ o desaire, mas, na primeira parte, o golo nunca esteve iminente, com o Leganés a suster com efetividade as ofensivas dos visitantes.



Foi preciso esperar pelo minuto 48 para o ‘Barça’ quebrar, finalmente, a resistência do penúltimo classificado: Jorge Sáenz esticou-se para evitar que o cruzamento de Raphinha chegasse a Lewandowski e fez autogolo.



Os catalães, ainda privados do lesionado Dani Olmo, entraram determinados na segunda parte, mas não conseguiram voltar a marcar, saindo do terreno do Leganés com o mesmo resultado aplicado pelo penúltimo classificado no jogo da primeira volta.



Apesar das dificuldades, o FC Barcelona reforça a liderança do campeonato, à espera do desfecho da visita de domingo do Real Madrid ao Alavés.



Os ‘azulgrana’ somam 70 pontos, mais sete do que os ‘blancos’, que são segundos na La Liga. Já o Leganés, está na 19.ª e penúltima posição, com 28, menos um do que o Las Palmas, que hoje surpreendeu o Getafe (3-1), com um ‘bis’ do português Fábio Silva.



Os madrilenos até começaram melhor, adiantando-se no marcador logo aos 19 minutos, através do defesa paraguaio Omar Alderete, mas viram a tarefa complicar-se com a expulsão de Diego Rico, com vermelho direto, aos 33.



Na segunda parte, os visitantes, já sem Dário Essugo em campo – o jogador emprestado pelo Sporting, e que vai rumar ao Chelsea na próxima temporada, foi substituído ao intervalo -, chegaram ao empate, graças a Fábio Silva.



O avançado português, com um remate à meia volta entre os defesas adversários, fez o 1-1, aos 53 minutos. O Las Palmas explorou bem a sua superioridade numérica e marcou o segundo, através de Oliver McBurnie (61).



A lutar pela manutenção na La Liga, os insulares chegaram ao 3-1, com Fábio Silva a fazer um ‘chapéu’ ao guarda-redes David Soria, aos 74 minutos.



Emprestado pelo Wolverhampton, o jogador luso chegou aos 10 golos na Liga Espanhola, num jogo em que o seu compatriota Domingos Duarte completou os 90 minutos no Getafe.



Na classificação, o Las Palmas é 18.º classificado, estando a um ponto do Alavés, primeiro equipa a ‘salvo’. Já o Getafe é 11.º, com 39.



Também hoje, o Maiorca, com Samu Costa no ‘onze’, venceu por 2-0 na visita à Real Sociedad, ultrapassando os bascos na tabela – são, respetivamente, oitavo e nono, fora dos lugares europeus.



Com os mesmos 43 pontos dos maiorquinos está o Celta de Vigo, que é sétimo e pode ver o Betis distanciar-se no sexto lugar, o último de acesso à Europa, depois de hoje ter perdido em casa com o Espanyol, por 2-0.



Os galegos estão a cinco pontos dos sevilhanos, que no domingo recebem o Villarreal, enquanto o Espanyol é 14.º, com 35.