Autópsia de Davide Astori na terça-feira e funeral na quinta-feira

“A Fiorentina e a família de Davide informam que a autópsia será efetuada amanhã [terça-feira]. O funeral decorrerá na quinta-feira em Florença (10h00)”, refere o clube na sua conta oficial no Twitter.



Na mesma nota, a Fiorentina informa que o corpo do jogador estará na quarta-feira em câmara ardente, no centro técnico de Coverciano, da Federação italiana, em Florença.



Davide Astori foi no domingo encontrado morto no quarto de hotel em que a sua equipa se encontrava em estágio, para um jogo em Udine, ao que tudo indica por causas naturais, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.



Astori, nascido em San Giovanni Bianco, na província de Bérgamo, há 31 anos, atuava na Fiorentina desde 2015/2016, depois de passagens pelo AC Milan, clube em que se formou, Pergolettese, Cremonese, Cagliari e Roma.



Entretanto, o procurador de Udine anunciou hoje a abertura de um inquérito à morte de Astori.



“Abrimos um inquérito judicial por homicídio involuntário, contra desconhecidos por agora”, explicou o procurador Antonio de Nicolo, acrescentando à rádio RAI que se trata de um procedimento “obrigatório”.