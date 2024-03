Autoridades realizam buscas no AC Milan por possível fraude na mudança de dono

A polícia financeira transalpina analisa a transferência de poder entre os fundos de investimento norte-americanos, numa ação que investiga os italianos Ivan Gazidis e Giorgio Furlani, antigo e atual diretor executivo dos ‘rossoneri’, que alegadamente têm obstruído a atividade fiscalizadora da federação de futebol no que toca às exigências legais inerentes aos proprietários dos clubes, uma vez que o AC Milan não comunicou essa mudança.



O Ministério Público de Milão tem investigado a transação concluída em agosto de 2022 com a suspeita de que Paul Singer, do fundo Elliot, continua a ser o dono do clube, apesar de Jerry Cardinale, diretor executivo da RedBird Capital, aparecer com essa designação a partir de agosto de 2022.



A confirmarem-se, os factos violam as regras da UEFA, já que o fundo Elliot já é proprietário dos franceses do Lille, sendo proibido de possuir outro clube.



Em comunicado, o AC Milan confirma as buscas e revela-se “alheio e estranho aos procedimentos em curso relacionados com a sua aquisição”.



“A investigação, que envolve também os representantes legais com poder signatário, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, atual e ex-CEO do clube, levanta a hipótese de comunicações incorretas à autoridade fiscalizadora competente. O clube está a cooperar plenamente com as autoridades investigadoras”, complementa o segundo classificado do campeonato, a 16 pontos do eterno rival Inter.