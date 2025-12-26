Autoridades turcas detêm 26 suspeitos de manipulação de resultados para apostas

Seis dos suspeitos são acusados de “influenciar o resultado do jogo entre o Kasimpasa e o Samsunspor”, realizado em 26 de outubro de 2024, e 14 são jogadores implicados em “apostas de forma a afetar o resultado do jogo”.



Em comunicado, o Ministério Público indicou que a análise de documentos apreendidos e de material digital obtido nas duas operações anteriores permitiu identificar sete suspeitos que alegadamente faziam apostas para “influenciar o resultado” das partidas.



Foram identificadas transações suspeitas nas contas bancárias examinadas, incluindo “fluxos de caixa de entrada e saída considerados ligados a apostas, suspeitas de ocultação da origem dos fundos e transações financeiras incomuns”.



Segundo o Ministério Público, entre as contas bancárias examinadas estão as de alguns jogadores de futebol, que terão feito apostas em jogos das suas próprias equipas, incluindo na vitória do clube adversário.



A lista de suspeitos incluída no comunicado de imprensa apresenta jogadores, dirigentes de clubes de futebol e da Federação Turca de Futebol (TFF), empresários e um ex-polícia.



Esta é a terceira fase da operação relacionada com a investigação de apostas desportivas.



A TFF, que afirma querer “limpar o futebol turco”, suspendeu 149 árbitros no mês passado, depois de terem sido considerados culpados de apostar em jogos, e indicou 1.024 jogadores para a comissão disciplinar.



Na denominada segunda fase da operação, em 09 de dezembro, outras 20 pessoas foram detidas, incluindo os jogadores Mert Hakan Yandaş, do Fenerbahçe, e Metehan Baltacı, do Galatasaray, bem como o ex-presidente do Adanaspor, Murat Sancak, segundo a imprensa local.



Na primeira vaga, foram ordenadas buscas, foram apreendidos bens e detidas 21 pessoas, a maioria árbitros, e oito estão em prisão preventiva, incluindo o presidente do clube Eyüpspor, da Superliga, segundo fontes próximas da investigação.

