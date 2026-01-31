Futebol Internacional
Avançado Afonso Rodrigues deixa Tondela rumo à Albânia
O avançado Afonso Rodrigues deixou o Tondela rumo ao clube albanês Sportiv Egnatia, tornando-se a terceira saída deste mercado de inverno do clube da I Liga portuguesa de futebol.
Numa nota de imprensa, a SAD do Tondela informou que “chegou a acordo com o Klubi Sportiv Egnatia, da Albânia, para a transferência do atleta Afonso Rodrigues para o Clube da Península balcânica”.
O avançado natural de Braga chegou a Tondela no verão de 2025 e somou um total de 200 minutos, repartidos em nove jogos da I Liga, Taça da Liga e Taça de Portugal.
Afonso Rodrigues foi a terceira saída do Tondela neste mercado de inverno, depois de Yarlen e Ceitil e, no qual, o clube beirão já reforçou o plantel com a entrada dos avançados Makan Aïko, Arjen van der Heide e o central João Silva.
O Tondela, 17.º e penúltimo classificado, com 12 pontos, recebe o Benfica, terceiro, com 45, no domingo, a partir das 20:30, no Estádio João Cardoso, em Tondela, num jogo que vai ser arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.
