Avançado argentino Diego Dorregaray assina por uma época pelo Farense

“Estou muito feliz por chegar a Faro e vestir a camisola do Farense. Este é um passo muito importante na minha carreira e vamos trabalhar, todos juntos, para atingir o objetivo de voltar à I Liga”, afirmou o jogador, citado pelo clube algarvio.



Diego Dorregaray, de 33 anos, alinhava nos cipriotas do Apollon Limassol, em que na última temporada registou nove golos em 36 partidas oficiais.



Antes, o ponta de lança sul-americano passou por Puerto Nuevo, Sportivo Barracas, Atlanta e Defensores de Belgrano, no país natal, River Ecuador, Guayaquil City, Técnico Universitario e Deportivo Cuenca, no Equador, Ismaily, no Egito, Nea Salamis, no Chipre, e Universitario, do Peru.



Dorregaray junta-se aos defesas Alysson, Franco Romero, Rúben Fernandes e Toni Herrero, ao médio Yannick Semedo e aos avançados Bruno Almeida e Nikola Gjorgjev na lista de contratações dos algarvios.



Após duas jornadas, o Farense ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar da II Liga, com apenas um ponto, visitando na próxima ronda o reduto do FC Porto B, 17.º, no domingo, às 11.00.



