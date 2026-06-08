Avançado belga Divock Origi termina carreira aos 31 anos

"O meu objetivo como jogador foi alcançado. Realizei os meus sonhos de infância de jogar nos maiores palcos e conquistar os maiores troféus. Sou grato a Deus por tudo isso", escreveu o antigo jogador do Liverpool e do Wolfsburgo, entre outros, nas redes sociais.



Internacional pelos ‘diabos vermelhos’ em 31 ocasiões, o avançado formado nos belgas do Genk e nos franceses do Lille agradeceu a todos os clubes, técnicos e colegas de equipa que o acompanharam ao longo da carreira.



“A cada clube, a todos os treinadores e companheiros de equipa que estiveram ao meu lado, obrigado. Vocês moldaram-me de maneiras que vão muito além do campo. Representar a Bélgica, minha nação, e ao mesmo tempo carregar o Quénia, as minhas raízes, foi uma alegria”, continuou.



Origi, que vestiu também as cores dos italianos do AC Milan, em 2022/23, após sete anos ligação ao Liverpool, realizou o último jogo como profissional em 21 de abril de 2024, ao serviço do Nottigham Forest, de Inglaterra, emblema ao qual estava cedido pelos ‘rossoneri’.



Ao longo da carreira conquistou importantes títulos como a Liga dos Campeões (2018/19), a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes, ambos em 2019, pelo Liverpool, clube pelo qual também ergueu uma Liga inglesa (2019/20), uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga inglesa, as duas na temporada de 2021/22.