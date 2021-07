Avançado brasileiro Felipe Anderson está de regresso à Lazio

Roma, 13 jul 2021 (Lusa) – O futebolista internacional brasileiro Felipe Anderson, que na última época jogou no FC Porto, por empréstimo do West Ham, está de regresso à Lazio, informou hoje o clube italiano.



A informação foi avançada pela Lazio nas redes sociais, com o clube a apresentar uma fotografia do avançado, com um cachecol dos ‘laziales’ e com a legenda “É bom ver-te de novo em Roma, Felipe Anderson”.



O brasileiro, de 28 anos, jogou anteriormente na Lazio entre 2013 e 2018, clube em que teve alguns dos melhores desempenhos da carreira e ao qual chegou com 20 anos, proveniente dos brasileiros do Santos.



O jogador foi contratado em 2018 pelo West Ham, por uma verba a rondar os 48 milhões de euros, e em 2020/21 foi emprestado ao FC Porto, mas nos ‘dragões’ efetuou apenas 10 jogos, dos quais apenas quatro como titular.